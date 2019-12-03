‘Bana aşksızlık ilham veriyor’

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Of Aman Nalan, beş yıl aradan sonra Ulus'taki Chin Chin Restaurant'da sahneye çıktı. Nalan'ı, iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler de dinledi. Soruları yanıtlayan Nalan, şunları söyledi: "Sahne niyetim yoktu ama bir anda Bodrum'da kumların üstündeyken uçağa atlayıp buraya ışınlandım. İstanbul'a gelip gidiyorum ama galiba Bodrumluyum artık." Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Albümünüz çıktı. Bodrum size ilham mı veriyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aslında aşksızlık, acı ilham veriyor. Bekarlık sultanlık, aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Yazdıysa Mevlam yaşayacağım ama öyle bir düşüncem yok. Bodrum'da annemle kalıyorum. Köpeklerim var."