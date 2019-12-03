Dava sonucu gözyaşlarını tutamayan Orhan Kural kimdir? Orhan Kural - Cem Yılmaz olayı nedir?

Orhan Kural kendisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz'ı dava etmesi üzerine 10 bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada taraflar karşılıklı olarak kendini savundu. Davacı olan Orhan Kural'ın tazminat davasının reddedilmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada oldukça olay yaratan konu ile ilgili olarak vatandaşlar Orhan Kural kimdir? Orhan Kural - Cem Yılmaz olayı nedir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

AHMET KURAL KİMDİR?

PROF. Dr. Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya geldi. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji'ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekili idi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden "Maden Mühendisi" olarak mezun oldu.1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi yapan Orhan Kural, 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'n de Kömür Kimyası dalında "Doktor" unvanı aldı.

Almanya'da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü'ne devam etti.

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde "Kömür Teknolojisi ve Briketleme" dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

1982 yılında Venezuela Hükümeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile "danışman" olarak katıldı.

1989 Mayıs ayında İTÜ'de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi'nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Kırklareli Üniversitesine Rektör ön adayı oldu. (Aralık, 2016)

301 fedakar işçimizin şehit olduğu vahim Soma kömür ocağı kazasından sonra karbonmonoksit (CO) ölümleri ile ilgili bir televizyon kanalındaki bilimsel açıklamalarından bazı "sözcükler" seçilerek tamamen yanlış yorumlandığı "tatlı ölüm" sözcükleri ile özdeşleşerek bir anda hedef, suçlu ve Twitter'da en çok konuşulan konu (trend topic) oldu. Okuldaki odasının kapısı kırıldı, fakülte 3 gün işgal edildi, hakarete uğradı, çok zor anlar yaşadı. Bu olanlara dayanamayarak bahsi geçen günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zaman içinde ise gerçek başta fakülteyi basan öğrenciler olmak üzere kamuoyunda anlaşıldı…

2019 Eylül'de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.

ORHAN KURAL VE CEM YILMAZ OLAYI NEDİR?

Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında paylaşımda bulunan komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin TL'lik manevi tazminat davasının duruşması görüldü. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Prof. Dr. Orhan Kural ile tarafların avukatları katıldı."Başıma gelmedik şey kalmadı"

Duruşmada söz alan Prof. Dr. Orhan Kural, "Benim amacım gençleri korumaktır. Tütün sektörü, sigara bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda davalının kötü örnek olacağını düşünüyorum. Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem davalı tarafından hem de başkaca kimseler tarafından sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik şey kalmadı" dedi.

"İfade özgürlüğü kapsamında"

Cem Yılmaz'ın avukatı Rengin Yüksel ise söz alarak, "Dava konusu edilen yorum, davacı tarafça uzun yıllar devam eden saldırılara karşı sadece cevap niteliğinde yazılmış bir yorumdur. Kullanılan söz ifade özgürlüğü kapsamındadır" diye belirtti.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

"Çok üzüntülüyüm"

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural gözyaşlarını tutamayarak, "Ne menfaatim var benim buraya gelerek, gençleri kurtarmak için yıllardır şu anda bile Güneşli'ye gidiyorum birkaç genç sigaraya başlamasın diye. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devam için yılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kural'ın ardından söz alan avukatı İzzet Demir ise, yargı yolunun bitmediğini ve davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.