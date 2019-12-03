Gönlüm tiyatroya kaydı

BUGÜN NELER OLDU

Yakın zaman önce çay markası Tealife'ı kuran ve sosyetik davetlerde boy gösteren Elif Gönlüm, oyuncu oldu. Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Gönlüm, gönlünü tiyatroya kaptırdı. Gönlüm, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyacağı 'Süt Kardeşler' adlı komedi oyunda rol alacak. Oyunun afişini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gönlüm, 'İlk tiyatro oyunum olan 'Süt Kardeşler', bende yerin hep özel olacak' diye yazdı. Gönlüm'ün Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Emine Ün gibi isimlerle sahneye çıkacağı oyun 5 Aralıkta Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.