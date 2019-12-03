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Ünlü oyuncu ile basketbolcu kızları ’nın doğum hikayesini anlattı ! Gözyaşlarına boğuldu…

Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu ile evlenen , bir hafta önce ilk bebeği 'yı kucağına aldı. Hamileliği boyunca yaşadıklarını YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşan Müge Boz, doğumda yaşadıklarını da bir video ile anlattı. Müge Boz’un yayınladığı video sosyal medyada olay oldu. Müge Boz’un doğumda yaşadığı duygusal anları anlattığı video izlenme rekorları kırdı. Sezaryen doğum yapan ve ameliyathaneye eşi alınmadığı için yalnız kalan oyuncu Müge Boz, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte güzel oyuncu Müge Boz’un kızı Vina’yı dünyaya getirirken yaşadıkları…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:34
Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum hikayesini anlattı ! Gözyaşlarına boğuldu…

Geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu , YouTube kanalından doğum videosunu paylaştı. Sezaryen doğum yapan ve ameliyathaneye eşi alınmadığı için yalnız kalan oyuncu Müge Boz, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HİÇ TANIMADIĞIM BİR ACIYLA UYANDIM"

Aylarca normal doğum yapmak için gerekli her şeyi yapan Müge Boz, yayınladığı videoda doğum acısıyla uyandığı o anları şöyle anlattı: "Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım bir acı ile uyandım. Acı da değil de, sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim."

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Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum hikayesini anlattı ! Gözyaşlarına boğuldu…
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