Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum hikayesini anlattı ! Gözyaşlarına boğuldu…

Geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu Müge Boz, YouTube kanalından doğum videosunu paylaştı. Sezaryen doğum yapan ve ameliyathaneye eşi alınmadığı için yalnız kalan oyuncu Müge Boz, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HİÇ TANIMADIĞIM BİR ACIYLA UYANDIM"

Aylarca normal doğum yapmak için gerekli her şeyi yapan Müge Boz, yayınladığı videoda doğum acısıyla uyandığı o anları şöyle anlattı: "Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım bir acı ile uyandım. Acı da değil de, sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim."