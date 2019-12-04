Aleyna Tilki açıklamasıyla olay yarattı! Popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Beynim 13 yaşıma kadar hızlı büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi" açıklamasıyla olay yarattı. Oyuncak bebekle gezen 19 yaşındaki popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi. Kendisinin deha olduğunu söyleyen 19 yaşındaki popçu, sosyal medyada alay konusu oldu. Her yaptığıyla gündem yaratan Tilki'nin bu açıklaması "Klinik vaka" dedirtti.
Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:27Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 14:34
Pop müziğin asi kızı Aleyna Tilki, "Beynim 13 yaşıma kadar hızlı büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi" açıklamasıyla olay yarattı. Oyuncak bebekle gezen 19 yaşındaki popçuya "Tedavi şart" yorumu geldi...