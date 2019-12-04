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açıklamasıyla olay yarattı! Popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi...

Genç şarkıcı , "Beynim 13 yaşıma kadar hızlı büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi" açıklamasıyla olay yarattı. Oyuncak bebekle gezen 19 yaşındaki popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi. Kendisinin deha olduğunu söyleyen 19 yaşındaki popçu, sosyal medyada alay konusu oldu. Her yaptığıyla gündem yaratan Tilki'nin bu açıklaması "Klinik vaka" dedirtti.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 14:34
Aleyna Tilki açıklamasıyla olay yarattı! Popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi...

Pop müziğin asi kızı , "Beynim 13 yaşıma kadar hızlı büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi" açıklamasıyla olay yarattı. Oyuncak bebekle gezen 19 yaşındaki popçuya "Tedavi şart" yorumu geldi...

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Aleyna Tilki açıklamasıyla olay yarattı! Popçuya “Tedavi şart” yorumu geldi...
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