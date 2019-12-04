Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta vizyonda!

Ağır abiler ve racon kesen hanımlar Aman Reis Duymasın'da bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Peki merakla beklenen Aman Reis Duymasın'ın konusu nedir? İşte detaylar...

Aman Reis Duymasın filminin fragmanı

'Aman Reis Duymasın' filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta Türkiye'de Sinemaseverlerle buluşacak.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul'a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.