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'dan 'a duygusal mesaj! ‘Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım…’

Ünlü futbolcu , Instagram hesabı üzerinden eşi için güzel bir yazı yazdı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan, eşinin yeni yaşını, duygusal bir yazıyla kutladı. Arda Turan'ın paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni aldı. İşte Arda Turan’ın Aslıhan Turan için yazdığı o duygusal mesaj…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:54
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a duygusal mesaj! ‘Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım…’

'ın eşi 34 yaşına bastı. Arda Turan eşinin yeni yaşını, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ve mesajlarla kutladı.

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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a duygusal mesaj! ‘Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım…’
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