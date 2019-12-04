Genç oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin arasında neler oluyor?

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın Leyla Feray ile Oğulcan Engin haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek'teki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüntülenmiş. Oyuncu Serhat Teoman ile 4 yıllık bir birlikteliği olan Leyla Feray'ın ayrılıklarıyla ilgili herhangi bir açıklamanın olması ihanet söylentilerine sebep oldu. Peki o gece kulüpte Leyla Feray ve Oğulcan Engin arasında neler oldu? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 4.12.2019 13:37Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 13:49
Oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek'teki Lucca'da samimi bir şekilde eğlenirken görülmüş. İkili ortak bir arkadaşları tarafından o gece kulüpte tanıştırılmış.