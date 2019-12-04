Genç oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin arasında neler oluyor?

Oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek'teki Lucca'da samimi bir şekilde eğlenirken görülmüş. İkili ortak bir arkadaşları tarafından o gece kulüpte tanıştırılmış.