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Güzel oyuncu Aybüke Pusat göz kamaştırdı! Tüm gözler onun üstündeydi… Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı ödül töreninde derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Aybüke Pusat'a övgü yağdı. Aybüke Pusat güzelliği ve şıklığı ile adeta geceye damga vurdu. Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:03