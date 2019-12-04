Güzel oyuncu Aybüke Pusat göz kamaştırdı! Tüm gözler onun üstündeydi…

Güzel oyuncu Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı ödül töreninde derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Pusat'a övgü yağdı. Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam İstanbul'da gerçekleşti.
DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.