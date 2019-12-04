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Yılın en romantik ve en komik çiftine hazır olun

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Yılın en romantik ve en komik çiftine hazır olun
Başrollerini Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Denizciler'in üstlendiği ve aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı 'Ağır Romantik' filmi, aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne serecek. 'Aslı' ile 'Kerem' arasındaki aşk, sinemaseverleri hem romantik bir aşkın içine çekecek, hem de kahkaha tufanına sokacak. Onların aşkı, imkansız görünen aşklara çıkış yolu bulacak. 'Kerem'in 'Aslı'nın kalbini kazanmak için yapacakları sinema izleyicisini hem şaşırtacak, hem güldürecek. Film, 28 Şubat 2020'de vizyona girecek.
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Yılın en romantik ve en komik çiftine hazır olun
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