Yılın en romantik ve en komik çiftine hazır olun

BUGÜN NELER OLDU

Başrollerini Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Denizciler'in üstlendiği ve aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı 'Ağır Romantik' filmi, aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne serecek. 'Aslı' ile 'Kerem' arasındaki aşk, sinemaseverleri hem romantik bir aşkın içine çekecek, hem de kahkaha tufanına sokacak. Onların aşkı, imkansız görünen aşklara çıkış yolu bulacak. 'Kerem'in 'Aslı'nın kalbini kazanmak için yapacakları sinema izleyicisini hem şaşırtacak, hem güldürecek. Film, 28 Şubat 2020'de vizyona girecek.