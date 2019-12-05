Burcu Binici: Aile gibi gördüğüm kişiler tarafından dolandırıldım’

Oyuncu Burcu Binici, 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre, dizide oynadığı 52 bölüm için menajerlik şirketi oyuncuya sadece 144 bin lira ödeme yaptı. Oyuncu kendisine eksik ödenen ücretin tahsili için şirkete ihtarname gönderdi, ardından icra takibi başlattı. Şirket ise oyuncunun alacağı olmadığını ileri sürüp icra takibine itiraz etti. Yargılamada, şirket yetkilisinin Binici ile aralarında imzalanan sözleşmede tahrifat yaptığı ortaya çıktı. Binici, havale yolu ile aldığı ödemeden yasal bir dayanağı olmaksızın kesintiler yapılarak dolandırıldığını ileri sürdü. Soruşturma sonunda şirket yetkilisi hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Yetkilinin üç yıla kadar hapsi isteniyor.

Binici, konuyla ilgili şunları söyledi:

"6-7 yıl boyunca No Name isimli şirkete bağlı olarak çalıştım. Bu şirketin yetkilileri Tülin Berk ve eşini ailem gibi görmüştüm. Ama rol aldığım dizilerde yapım şirketine yüksek miktarda fiyat söyleyip bana bir kısmını ödemişler. Yapım şirketlerine de 'Burcu kendi hesabına para yatırılmasını istemiyor, bu nedenle bize yatırın' demişler. Ben de paramı şirketten elden aldığım için ne kadar dolandırıldığımı bile bilmiyorum."

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