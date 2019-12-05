‘Aman Reis Duymasın’ Avrupa ve Asya’yı da güldürecek

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Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye'de yapılacak galanın ardından 13 Aralık'ta vizyona girecek olan film; 12 Aralık'ta Berlin'de, 13 Aralık'ta Rotterdam'da, 26 Aralık'ta da Bakü'de gala turnesi yapacak. Avrupa'nın birçok şehrinde vizona girecek olan 'Aman Reis Duymasın'ı yalnız bırakmayan binlerce gurbetçinin satışı başlayan biletlere gösterdiği ilgi nedeniyle ek salonlar açıldı.Ön satışta patlama yaşayan film, Aralık'ta Türkiye dışında Avrupa ve Asya'yı da güldürecek. Bilet satışları devam eden film, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Filmde; Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak ve Savaş Özdemir gibi isimler var.