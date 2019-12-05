‘Ruhumu Sabahattin Ali’ye teslim ettim’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı, Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül', 11 Aralık'ta Uniq Hall'de seyirciyle buluşuyor. Göçer, "25 yılı aşkın sanat yaşamında hiç bu kadar heyecanlanıp yorulmamıştım" dedi. Dünyaca ünlü yazarımızı daha yakından tanımaya başlayınca, çektiği sıkıntıları kavradıkça kendisiyle çok büyük bir bağ kurduğunu belirten Göçer, şöyle konuştu: "Sabahattin Ali'yle tarif edilemez duygusal bir empati kurdum. Bazı noktalarda onunla özdeşleştiğimi hissettim. Oyunda da Sabahattin Ali'yi oynamak değil de gerçekten onu kendi içimde hissederek canlandırmaya çalışıyorum. Ruhumu ona teslim ettim."