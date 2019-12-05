Vildan Atasever’den önemli ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Vildan Atasever ile nişanlısı Erkan Akdemir, engelli öğrencileri sevindirdi. Çift, geçtiğimiz günlerde engelli bireylere bağımsız yaşam becerilerini kazandırmayı ve bu yolla toplumsallaşmalarını sağlamayı amaç edinen Konya Karaman'daki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Atasever ve Akdemir, bütün gün engelli öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Atasever, öğrencilerle etkinliklere katıldı. Öğrencilerin resim ve seramik yapmasına yardımcı olan Atasever, bir ara da müzik takımıyla bir araya geldi. Öğrenciler çaldı, güzel oyuncu oynadı.