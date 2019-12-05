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’den önemli ziyaret

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Vildan Atasever’den önemli ziyaret
Oyuncu Vildan Atasever ile nişanlısı Erkan Akdemir, engelli öğrencileri sevindirdi. Çift, geçtiğimiz günlerde engelli bireylere bağımsız yaşam becerilerini kazandırmayı ve bu yolla toplumsallaşmalarını sağlamayı amaç edinen Konya Karaman'daki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Atasever ve Akdemir, bütün gün engelli öğrencilerle keyifli vakit geçirdi. Atasever, öğrencilerle etkinliklere katıldı. Öğrencilerin resim ve seramik yapmasına yardımcı olan Atasever, bir ara da müzik takımıyla bir araya geldi. Öğrenciler çaldı, güzel oyuncu oynadı.
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Vildan Atasever’den önemli ziyaret
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