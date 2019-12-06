10’uncu yıl balosunda Ajda Pekkan coşkusu

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Kansersiz Yaşam Derneği'nin 10'uncu yıl balosunda iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından destekçiler Four Seasons Hotel'de bir araya geldi. Önceki akşam gerçekleşen davette Ajda Pekkan sahneye çıktı. Konuklar gece boyunca Pekkan'ın şarkılarıyla eğlendi. Dernek kurucularından Zeynep Yılmaz, 10'uncu yılı adına çok mutlu olduğunu belirterek "Biz bu derneğin bu sayıya ulaşacağına inanıyorduk çünkü inanmadan hiçbir şey olmuyor. Bu yıllar içerisinde bir çok derneğe yardım ediyoruz ama çocuklar söz konusu olunca daha başka oluyor. Birçok ünlü oyuncular ve isimler bize coşku ile yardım ediyor" diye konuştu.