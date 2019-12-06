‘Ahmet Kaya’nın filmini bizden izinsiz çeken sanat hırsızıdır!’

BUGÜN NELER OLDU

Gülten Kaya, son günlerde eşi Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan bir filmin yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Kaya, şöyle konuştu:■ Bir filmin yapıldığı, hatta bizim para istediğimiz yönünde haberler çıktı; bunlar doğru değil. Hiçbir film için yasal izin vermedik. Tabii ki Ahmet Kaya'nın onurlu yaşamının filmi yapılacaktır. Ancak gerçek hayatını, onu var eden üretimini, eserlerini, muhalif sanatçı olarak mücadelesini, uğruna hayatını verdiği değerleri taşıyacak bir film olacaktır. Kızlarımızdan ve benden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin.■ Yapılmak istenen filmler, sinema sanatının özelliklerini taşımıyor, sadece ticari amaçlı. Ahmet Kaya ile yan yana gelmemiş, onu tanımayan kişiler, film yapmaya kalkıyor. Bu kifayetsiz muhterisler için hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.■ Ahmet Kaya'yı anlatmaya değer şeyler; notaları, sesleri, şarkıları ve hayattaki duruşudur. Bu konuda atılacak her adım bunlara uygun olmalı. Yapılanlar vahşi bir sömürü örneği. Gerçek sinemanın görsel ve estetik dilini kullanmayan kişiler kifayetsiz muhterislerdir. Onların Ahmet Kaya'nın aziz hatırasını incitmelerine, onu özleyen, onunla ilgili yeni bir şeyler izlemeyi arzu eden milyonlarca hayranını istismar etmelerine seyirci kalamayız. Onun hayata bakışını; sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinema diliyle belgelemek yerine, onu yağmalama girişimlerinden ibaret filmler yapmaya çalışanlar sanat hırsızlarıdır.■ Ayrıca böyle bir disiplinin olmadığı sektör kirlenecek, itibarsızlaşacak ve düzmece biyografik film furyası oluşacak. Sektördeki onurlu ve ahlaklı hiç kimsenin bu ve benzeri girişimlere katkı sağlamayacağına inanıyoruz.