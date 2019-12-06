Girişimciler 2’nci kez Gaziantep’te

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Türkıye'nın farklı illerinde girişimcilerle ziyaretçileri buluşturan Başarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) yeni durağı Gaziantep. 11 Aralık'ta Mine Özmen ev sahipliğinde Hışvahan Otel'de gerçekleşecek olan BİKAP, iki yıl aradan sonra ikinci kez girişimcilerle Anteplileri bir araya getirecek. Pervin Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in açılışını yapacağı Yılbaşı Alışveriş Şenliği, 55 markayı ve tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Aslı Şen, Öznur Yakın, Melda Aksu, Ayşe Burcu Kaya, Suna Dumankaya, Şems Arslan gibi ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda girişimci de yılbaşı alışverişi için markalarını sergileyecek.