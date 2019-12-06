İşte Mevlana’nın oğlu!

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Dünyaca ünlü yönetmen Hassan Fathi imzalı, Türk-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk', 2020'de beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. İki ülkenin tanınmış isimlerinin bir arada oyunculuklarını sergiledikleri filmde, genç oyuncular da yer alıyor. Mevlana ve Şems'in hayatlarını konu alan, çekimleri devam eden 'Mest-i Aşk'ta son yıllarda yeteneği ile dikkat çeken Burak Tozkoparan da var. Genç oyuncu, filmde Mevlana'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Sultan Veled'i canlandırıyor. Tozkoparan, bu büyük proje için geçtiğimiz günlerde İran'ın en ünlü oyuncuları Parsa Pirouzfar ve Cannes Film Festivali'nden 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Shahab Hosseini ile kamera karşısına geçti.