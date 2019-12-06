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Mekanın esas sahibine gitsin şarkılar

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Mekanın esas sahibine gitsin şarkılar
Ünlü sanatçı Deniz Seki, iletişimci Özgür Aras'ın projesi olan 'Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki' adlı konsept konserler serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi'nde verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Seki, dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatırken bol bol alkış aldı. Seki, "Mekanın sahibi burada yok ama mekanı ve şarkılarını bize emanet etti. Tüm şarkılar ona gitsin" diyerek ustası Sezen Aksu'nun kulaklarını sahnede çınlattı. Konseri izleyenler arasında; Yeliz, Emel Müftüoğlu, İskender Paydaş, Aynur Aydın, Polat Yağcı da vardı.

10 ARALIK'TA BURSA'DA
Konser serisi, 10 Aralık'ta Bursa'da, 13 Aralık'ta İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi'nde, 20 Aralık'ta İzmit'te devam edecek.
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Mekanın esas sahibine gitsin şarkılar
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