Down sendromu farkındalığını artırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nin ikinci şubesi hizmete açıldı. Yeni açılan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden Pekkan, down sendromlu gençlerle sohbet ederek, birlikte şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, ünlü sanatçıya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı.