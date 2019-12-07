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: Asıl mağdur vale değil, benim

Şarkıcı , gittiği gece kulübünün valesine küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ifade verdi. Valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Seni de, bebeklerini de..." diyen Avcı, 3 Eylül'de Taksim'de yaşanan olayı anlattı: "Üyesi olduğum kulübe gittim. Vale, aracımı içeri almadı. Kaldırıma park etmemi söyleyince, valenin yanına gittim. Müdürle görüşmek istedim. Bana bağırıp küfür etmeye başladı. Aracımı tekmeledi. Şikayetçi olacağım. Kulüp üyeliğinden de çıktım."

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 7.12.2019
Koray Avcı: Asıl mağdur vale değil, benim

Şarkıcı Koray Avcı, 3 Eylül'de Taksim'deki lüks bir otelin gece kulübüne gitti. İddiaya göre Avcı aracıyla içeriye girmek isteyince vale, otelin talimatıyla içeriye araç alamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.



VALE İHBAR ETTİ
Avcı valeye, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sana burada ekmek yedirmem. Seni de, bebeklerini de..." diyerek küfür yağdırdı. Güvenlik amiri araya girdi, ancak Avcı yatışmadı. Vale, olay sonrası avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.



'ARACIMI DA TEKMELEMİŞ ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'
Soruşturma kapsamında ifade veren Avcı, şunları söyledi: "Harbiye'de konser verecektim. Summer Cem de konuğumdu. Konser öncesi Cem'i almak için olay yerindeki kulübe gittim. Kulübün üyesiyim. Aracımla içeri girmek istediğimde vale beni içeri almak istemedi. Aracımı kaldırıma park etmemi söyleyince valenin yanına gittim. Müdürle görüşmek istediğimde bana bağırdı, küfür etmeye başladı. Bir de aracımı tekmelemiş, ayrıca şikayetçi olacağım. Asıl mağdur benim."

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Koray Avcı: Asıl mağdur vale değil, benim
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