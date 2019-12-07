Hamileyken ihanet haberiyle sarsılmıştı... Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!
Bir dönemin çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'na eşi Mustafa Can Keser tarafından ihanet edildiği son dakika haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser yaptığı açıklamayla olayı yalanlamış ve yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Damla Ersubaşı ve eşi arasındaki kriz kısa süreli oldu. Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Kesler, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.
Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:17Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:19
Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Damala Ersubaşı, 2. kez anne oldu. Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, dünyaya gelen kızlarına 'Zeynep Nisa' ismini verdi. Müjdeli haberi ise Ersubaşı'nın eşi Keser Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: