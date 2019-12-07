Hamileyken ihanet haberiyle sarsılmıştı... Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Damala Ersubaşı, 2. kez anne oldu. Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, dünyaya gelen kızlarına 'Zeynep Nisa' ismini verdi. Müjdeli haberi ise Ersubaşı'nın eşi Keser Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: