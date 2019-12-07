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Hamileyken ihanet haberiyle sarsılmıştı... ikinci kez anne oldu!

Bir dönemin çocuk oyuncusu 'nın eşi tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'na eşi Mustafa Can Keser tarafından ihanet edildiği son dakika haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser yaptığı açıklamayla olayı yalanlamış ve yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Damla Ersubaşı ve eşi arasındaki kriz kısa süreli oldu. Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Kesler, güzel haberi 'dan duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:19
Hamileyken ihanet haberiyle sarsılmıştı... Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Damala Ersubaşı, 2. kez anne oldu. ve , dünyaya gelen kızlarına 'Zeynep Nisa' ismini verdi. Müjdeli haberi ise Ersubaşı'nın eşi Keser hesabından şu sözlerle duyurdu:

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Hamileyken ihanet haberiyle sarsılmıştı... Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!
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