BUGÜN NELER OLDU

BU yıl yedinci kez düzenlenen Zubizu Yılbaşı Alışveriş Günleri, önceki gün VW Arena'da başladı. 200'e yakın markanın yer aldığı alışveriş günlerinde İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli de Yase adlı çanta markasıyla stant açan isimler arasındaydı.Şefkatli'yi müstakbel kayınvalidesi Derya Tuna da yalnız bırakmadı. "Yasemin'in tasarladığı çantaları beğenerek kullanıyorum" diyen Tuna, Şefkatli'nin koleksiyonunda yer alan her çantayı aldığını ifade etti. Tuna; "Eskiden ne varsa çantaya dolduruyorduk, o yüzden büyük çanta gerekiyordu. Şimdi bir kredi kartı ve cep telefonunu koysan yeterli oluyor. Ben Yasemin'in tüm çantalarını aldım. Severek kullanıyorum, büyük çantaları bıraktım" diye konuştu. Şefkatli ise "Kendi çantalarımdan başka çanta kullanmıyorum, çantalara büyük para harcamayı çok mantıklı bulmuyorum" dedi. Tuna, oğlu İdo'nun yakın zamanda albüm çıkaracağını söyledi. Şefkatli de sevgilisinin yaptığı müziği şöyle değerlendirdi: "Ben İdo'yu, tanımadan önce de beğeniyordum. Sevgilim olmasından ötürü değil; kendisini de, tarzını da çok beğeniyorum." "İlişki ileride resmiyete döner mi?" sorusunu Tuna, "Nasip kısmet. Onlar ne derse bizim başımız gözümüzün üstüne. İnşallah olur öyle güzel bir şey" diye yanıtlarken, Şefkatli, "Biraz kendi ayaklarımız üzerine basalım, sonra düşünürüz" diye kaçamak yanıt verdi.