Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Aralık 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Aralık 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Aralık 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kendimize kötülük mü yapıyoruz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 ARALIK 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ayrılıkta yorgunlukta bir günde oluşmaz! Güneş-Neptün 90'lığı gizli istihbarat servislerini, ajanları gündeme getirirken, gökyüzü skandalları ve şokları işaret ediyor. Birçok siyasi liderin danışmanları gündeme gelebilir. İstifalar duyabiliriz.

Koç: Güven problemi yaşadığın bir gün. İlişkin varsa karşı tarafla ilgili kafandaki soru işaretleri artabilir. Kafandaki ona dair tüm düşünceleri ve planları ortaya koyabilirsin. Bu durum aranızı ciddi anlamda bozabilir. Aman dikkat! Genel çevrenle alakalı küçük değişiklikler yaparken, yeni arkadaşlar edinebilirsin. Bir yandan da yakın olduğun insanlara karşı gizemli davranmak seni korkutmayacak. Sevdiğin konularda başarılı olmak için her zamankinden daha çok çaba sarf edecek; çevrende bol bol konuşulacaksın.

Boğa: İlişkilerinde daha net beklentiler içerisinde olduğun bir gün. Son zamanlarda canını sıkan insanlara açık sözlü konuşmalar yapabilirsin. Hoşlandığın insanla birbirinize gerçekten uyumlu olup olmadığınızı görebileceğin gelişmelerle karşılaşabilirsin. Hayatında son günlerde sana sıkıntı veren şartları yeniden şekillendirme fırsatı yakalarken, sosyal çevrenin de renklendiği bir süreç seni bekliyor diyebilirim.

İkizler: Bazen düşünmek ve harekete geçmek arasında mesafe katlanır da katlanır, koca bir engel olur. Senin bulunduğun durum da aslında biraz buna benziyor. Planlarının hepsini uygulamak, birden fazla yerde olabilmek için farklı çalışmalar yapabilirsin. Ancak mümkünse kimse üstüne gelmesin! Son zamanlarda kızgın olduğun insanlara tepkini göstermeye adeta yer arayabilirsin.