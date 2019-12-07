Zor günlerin ardından efkar dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Merve Boluğur, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Eski eşi Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra özel ve iş hayatında çöküş yaşayan Boluğur, birçok dostuyla bağını kopardı. Birçok ünlü arkadaşını Instagram'da takipten çıkaran genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bir grup arkadaşıyla eğlenmeye çıkan oyuncu, gittikleri mekanda hüzünlü şarkılara da eşlik etti. 'Bir Sevda Geldi Başıma' adlı şarkıda ise mendilleri havaya atan oyuncu, 'Antebin Hamamları'nda ise bol bol göbek attı.