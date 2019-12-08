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Fransız yıldız Nzonzi; sosyetik güzel ile yakalandı! Seda Parseker kimdir?

'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile sosyetik güzel , Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından sonra Zuma adlı mekanda yemek yedi. Yemekten sonra özel bir araçta basın mensuplarına yakalanan ikili büyük panik yaşadı, 2018'de Fransa ile dünya şampiyonluğunu kazanan Nzonzi görüntülerin silinmesi için ricada bulundu. Seda Parseker kimdir ve ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 08:00
Fransız yıldız Nzonzi; sosyetik güzel Seda Parseker ile yakalandı! Seda Parseker kimdir?

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, daha önce İtalyan golcü Mario Balotelli'nin de Instagram'dan takip ettiği Seda Parseker ile yakalandı. Sosyetik güzel ile yakınlaşan Nzonzi, yakalanınca fotoğrafların silinmesini istedi!

İtalyanların yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker'den ters köşe. Parseker, önceki gece Galatasaraylı futbolcu Steven Nzonzi ile görüntülendi. Nzonzi ile Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte Zuma isimli restorana gitti. İkili, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı. Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.

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Fransız yıldız Nzonzi; sosyetik güzel Seda Parseker ile yakalandı! Seda Parseker kimdir?
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