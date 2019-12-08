Fransız yıldız Nzonzi; sosyetik güzel Seda Parseker ile yakalandı! Seda Parseker kimdir?

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, daha önce İtalyan golcü Mario Balotelli'nin de Instagram'dan takip ettiği Seda Parseker ile yakalandı. Sosyetik güzel ile yakınlaşan Nzonzi, yakalanınca fotoğrafların silinmesini istedi!

İtalyanların yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker'den ters köşe. Parseker, önceki gece Galatasaraylı futbolcu Steven Nzonzi ile görüntülendi. Nzonzi ile Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte Zuma isimli restorana gitti. İkili, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı. Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.