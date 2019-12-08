Gazino inşaatında işçiler keman eşliğinde çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Aralık'taMaslak 1453'te açılacak olan Yeni Gazino ve Yeni Kulüp; her konsepte uygun şovlarıyla davetlileri ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni Gazino'nun işletmecisi Serhat Gür; tadilatı devam eden mekanın inşaatında işçilerin keman eşliğinde çalıştığını söyledi. Gür, şöyle devam etti: "Müzik ruhun gıdası. Bizim eğlencemiz, sevdamız, acımız, kısacası her şeyimiz. Keman virtüözü Namık Taşpınar eşliğindeki orkestramızla, günde en az iki saat şantiye çalışanlarımızla hem şarkılar söyleyip eğleniyoruz, hem de işimizi zevkle yapıyoruz. Mekanda hem göze, hem kulağa hitap edecek şovlarla damak tadına uygun yeni tatlar konukları bekliyor." Maksim ve Çakıl gazinolarının hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gür, "Yeni gazinocular kralı ben olacağım" dedi. Mekanların mutfağı ise şef Turgut Ay'a emanet. Ay; Kars kazından Ege ve Akdeniz mutfağına kadar Doğu-Batı arasında lezzet köprüsü oluşturmuş.