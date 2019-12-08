Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Aralık 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Aralık 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Aralık 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür aklın nerede dedirtecek!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 ARALIK 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ah yerde kalmaz dedirtecek Jüpiter-Chiron 90'lığı hepimize! Ayrıca 24 Aralık 1961 doğumlu burcu ve Satürn'ü Oğlak olan İlham Aliyev birçok konuda konuşulurken, dünyada ise geçmişte yaşanan faili meçhul cinayetler ve suikastlar gündeme gelebilir.

Koç: Aile içinde karar verilmesi gereken bir konuda belirleyici olacaksın. Yakın çevrende birçok sorun meydana gelebilir. Kapın bugün çok çalabilir. Kardeşler arasında yaşanan küçük gerginlikleri bugün çözmek için kollarını sıvayabilirsin. Maddi açıdan elinin güçleneceği bir gün. İlişkisi olan bir Koç burcuysan sevgilinin ailesi ile çeşitli polemiklere şahit olabilir.

Boğa: Bugün hayatına dair önemli kararlar alacaksın. Para harcamamak, dostlarını kırmamak, büyüklerin ile iletişimi kuvvetlendirmek gibi... Hayatta daha önemli dertler olduğunu anlamakta zorluk çekmiyorsun. Tecrübelerin önünde bir ışık gibi sana yol gösteriyor. Bu durum çevrene karşı daha duyarlı yaklaşmanı sağlayacak. Onların değerini daha iyi bilip ona göre iletişim kuracaksın.

İkizler: Hayallerinin peşinde giderken tökezlemek insana özgüdür. Bugün bunu bir kez daha deneyimleyebilirsin. Aksilikler ve olumsuzluklar peşini bırakmayabilir. Gün içerisinde gelen haberler seni aldığın kararlar hakkında düşünmeye itecek. Bir şeyleri yapmadan önce bir kere daha düşünmek iyi olacaktır. Her şeye rağmen ayağa kalkabilmek en önemlisi.