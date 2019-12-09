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Beş yıllık eşi ’dan boşanan … Ayrılığın gerçek sebebini açıkladı!

, GÜNAYDIN’a eşiyle boşanma sürecini anlattı: Chloe, kumar oynamamı istemezdi ama boşanma nedenimiz kumar değil. Sebep inatlaşma. İki keçi gibi inatlaştık. Tek pişmanlığım boşanma davasını benim açmış olmam. Serdar Ortaç “Geçmişte evliliğimizi onarmak için çok mücadele ettik. Dört ay önce yemek yedik, sarıldık ve yollarımızı ayırdık. O günden beri onu ne gördüm, ne de konuştum. Barışma söz konusu değil. Sebep hastalığım da değil. Çünkü bunu bilerek evlendi benimle. Ama hastalığım onu yormuş olabilir. Bir de Amerika’da yaptığı kaza Chloe’yi kötü etkiledi. Onu hiç suçlayamam. Helali hoş olsun ona her şey.”

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK Günaydın
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 10:21
Beş yıllık eşi Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç… Ayrılığın gerçek sebebini açıkladı!

Şarkıcı , Cumhurbaşkanına olan sevgisi nedeniyle sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildiğini söyleyip ekledi: Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar; ne ile ölçeceğiz? Bu yatırımlar hayat kalitemi artırdı. Ülkemizin dünyada yükselişte olmasında Erdoğan'ın katkısı büyük. Şu an Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var. Cumhurbaşkanımızı hem kişiliğinden, hem icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyorum ve takdir ediyorum

EVLİLİĞİNİN NEDEN BİTTİĞİNİ DE ANLATTI

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz aylarda beş yıllık eşi 'dan boşanan Ortaç, röportajında evliliğinin neden bittiğini de anlattı.
Albümleri milyonlar satmış biri olarak, son dönemlerdeki hit şarkıları nasıl buluyorsunuz?
Müzik dünyası bence kilitlendi. Artık müzik yapan, yaptığının karşılığını alamıyor, gelir yok. Yapımcılar da para kazanmadıkları için sanatçı çıkarmıyor.
Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri artık her şeyi başparmağımızla geçer olduk. Şarkının ilk 5 saniyesini beğenirsek duruyoruz, yoksa geçiyoruz. Yani devir değiştirme devri. Arkadaşımdan sıkıldım; değiştir, sevgilimden sıkıldım; değiştir, arabamdan sıkıldım; değiştir...

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Beş yıllık eşi Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç… Ayrılığın gerçek sebebini açıkladı!
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