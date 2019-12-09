Beş yıllık eşi Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç… Ayrılığın gerçek sebebini açıkladı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanına olan sevgisi nedeniyle sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildiğini söyleyip ekledi: Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar; ne ile ölçeceğiz? Bu yatırımlar hayat kalitemi artırdı. Ülkemizin dünyada yükselişte olmasında Erdoğan'ın katkısı büyük. Şu an Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var. Cumhurbaşkanımızı hem kişiliğinden, hem icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyorum ve takdir ediyorum

EVLİLİĞİNİN NEDEN BİTTİĞİNİ DE ANLATTI

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz aylarda beş yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Ortaç, röportajında evliliğinin neden bittiğini de anlattı.

Albümleri milyonlar satmış biri olarak, son dönemlerdeki hit şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Müzik dünyası bence kilitlendi. Artık müzik yapan, yaptığının karşılığını alamıyor, gelir yok. Yapımcılar da para kazanmadıkları için sanatçı çıkarmıyor.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri artık her şeyi başparmağımızla geçer olduk. Şarkının ilk 5 saniyesini beğenirsek duruyoruz, yoksa geçiyoruz. Yani devir değiştirme devri. Arkadaşımdan sıkıldım; değiştir, sevgilimden sıkıldım; değiştir, arabamdan sıkıldım; değiştir...