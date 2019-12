BUGÜN NELER OLDU

SERHAT Kılıç'ın gösterisi 'Müzikoman'ın galası, Dada Salon'da gerçekleşti. İlkel çağlardan günümüze müziğin geçirdiği süreci dansla, şarkıyla, şiirle anlatan Kılıç, esprileriyle de izleyicileri güldürdü. Nurgül Yeşilçay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Emre Karayel'i sahneye çağıran Kılıç, onlarla Why High One Why adlı şarkısını söyledi. Kılıç gösterisinin bir bölümünde Bob Marley taklidi yaparak Zeki Müren'in 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısını seslendirdi.