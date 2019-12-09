Hercai youtube’da rekor kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Cuma günleri televizyonun en çok izleneni Hercai, You- Tube'da da en çok izlenen dizi oldu. YouTube tarafından her sene, o yıla damga vuran içeriklerden hazırlanan Rewind 2019 açıklandı. Türkiye'deki En Popüler 15 Genel İçerik Videosu başlığı altında en çok izlenen dizi videosu, Hercai'nin 1. bölümü oldu. Hercai 1. bölüm, kendisinden sonraki videodan yüzde 50 daha fazla izlendi.Hercai, cuma akşamı Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9.37 izlenme oranı ve yüzde 30.58 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Twitter'da da en çok konuşulan ikinci konu oldu.