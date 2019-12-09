Juice WRLD kimdir? Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Juice WRLD neden öldü?

Dünyaca ünlü şarkıcı Juice WRLD ölümü ile hayranları yasa boğuldu. Gerçek adı Jarad Higgins olan genç sanatçı Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Kariyerinin zirvelerinde olan rap şarkıcısı ile ilgili olarak vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Juice WRLD kimdir, kaç yaşındaydı? Juice WRLD neden öldü? İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

JUICE WRLD KİMDİR?

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı. Amerika'nın Chicago eyaletinde dünyaya geldi. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazandıve sevilmeye başlandı. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etti.

JUICE WRLD NEDEN ÖLDÜ?

Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Juice WRLD bazı kaynaklara göre aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Bir diğer kaynakta ise ünlü rapçi Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins, ABD'de Chicago Havaalan'ında geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında hayatını kaybetti. Rapçinin bir süredir kullanması gereken ilaçları kullanmadığı için rahatsızlanarak vefat etmesi sevenlerini yasa boğdu.