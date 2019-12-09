Oryantal Didem yıllar sonra itiraf etti! “Kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu”

2. sayfanın haberine göre; Çok zor bir yaşantısının olduğunu söyleyen oryantal Didem, canlı yayında şunları söyledi: "11 yaşındayken polis ve jandarmaların çok olmadığı bir yerde çalışmak zorundaydım. Polis falan geldiğinde beni farelerle dolu olan bir depoya kapatıyorlardı. Ekipler gidene kadar orada duyuyordum. Sesimi duyup da mekanı kapatırlar diye farelerden korkup çığlık atamıyordum. Ben çocuk olamadım, genç kız olamadım."

"ERKEK KARDEŞİM MADDE KULLANIYOR, KONUŞMAK VE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Çalıştığım parayı aileme veriyordum. Geçim derdi çok zordu. Babam çok çalışmamı istemiyordu ama annem daha baskındı. Allah uzun ömür versin herkesin annesine. 26 yaşında erkek kardeşim var konuşmak istemiyorum, görmek de istemiyorum ama çok da seviyorum. Madde kullanıyor ve iki tane çocuğu var. Eşi boşanıp gitti başkasıyla evli. Annem benden para alıp onun iki çocuğuna bakıyor. Ablam kocaman kadın oldu, o daha evlenmedi. Allah nasip etti bir ev aldım orada oturuyorlar ben kirada oturuyorum."