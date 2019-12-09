Haberler > Günaydın Haberleri > Oryantal Didem yıllar sonra itiraf etti! “Kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu”

yıllar sonra itiraf etti! “Kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu”

Danslarıyla yıllardır ekranlarda olan , magazin programına konuk oldu. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Didem, erkek kardeşinin madde bağımlısı olduğunu anlattı. 11 yaşında gece kulübünde çalışmaya başlayan oryantal Didem, katıldığı canlı yayında erkek kardeşinin madde bağımlısını olduğunu hatta onu kurtarmak için polisi bile arayıp ihbar ettiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 14:59
Oryantal Didem yıllar sonra itiraf etti! “Kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu”

2. sayfanın haberine göre; Çok zor bir yaşantısının olduğunu söyleyen , canlı yayında şunları söyledi: "11 yaşındayken polis ve jandarmaların çok olmadığı bir yerde çalışmak zorundaydım. Polis falan geldiğinde beni farelerle dolu olan bir depoya kapatıyorlardı. Ekipler gidene kadar orada duyuyordum. Sesimi duyup da mekanı kapatırlar diye farelerden korkup çığlık atamıyordum. Ben çocuk olamadım, genç kız olamadım."

"ERKEK KARDEŞİM MADDE KULLANIYOR, KONUŞMAK VE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Çalıştığım parayı aileme veriyordum. Geçim derdi çok zordu. Babam çok çalışmamı istemiyordu ama annem daha baskındı. Allah uzun ömür versin herkesin annesine. 26 yaşında erkek kardeşim var konuşmak istemiyorum, görmek de istemiyorum ama çok da seviyorum. Madde kullanıyor ve iki tane çocuğu var. Eşi boşanıp gitti başkasıyla evli. Annem benden para alıp onun iki çocuğuna bakıyor. Ablam kocaman kadın oldu, o daha evlenmedi. Allah nasip etti bir ev aldım orada oturuyorlar ben kirada oturuyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Oryantal Didem yıllar sonra itiraf etti! “Kardeşimi polise ihbar ettiğim oldu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN