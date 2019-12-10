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ile ilgili şaşırtan iddia! ’la Burcu Esmersoy’un evliliğini sahte hesap bitirdi!

ile olan evliliğini ani bir kararlar eylül ayında sonlandıran ünlü sunucu 'la ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa programında ortaya atılan iddialar oldukça ses getirecek türden. Burcu Esmersoy eşi Berk Suyabatmaz ile dostça ayrıldık imajı çizmiş kısa süre sonrada Berk Suyabatmaz oyuncu ile görüntülenmişti. İşte Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşanmalarının perde arkasında yaşandığı iddia edilen ilginç olay...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 14:45
Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Berk Suyabatmaz’la Burcu Esmersoy’un evliliğini sahte hesap bitirdi!

Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan iddia, gündem yarattı. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi:

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Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Berk Suyabatmaz’la Burcu Esmersoy’un evliliğini sahte hesap bitirdi!
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