Çocuk gelinler için bir araya geldiler

BUGÜN NELER OLDU

BAHADIR Tatlıöz'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan 'Kına', Türk müziğinin birbirinden değerli isimlerini bir araya getirdi. Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan 'Kına' şarkısı, 9 Aralık'ta dinleyicisiyle buluştu. Şarkı için; Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem, Tepki ve Pi gibi güçlü yorumcular birlikte çalıştı. Tüm geliri kız çocuklarının korunması ve eğitimi adına bağışlaacak olan 'Kına', örnek bir proje olma özelliği taşıyor.