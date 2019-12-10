Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in tatil pozu olay yarattı! Bella Hadid'in cesur seçimine beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid tatilde. Miami'de aralarında Kendall Jenner'ın da bulunduğu bir grup arkadaşıyla tatil yapan Bella Hadid sonra da soluğu St. Barts adasında aldı. Sosyal medyadan bol bol paylaşımlarda bulunan Bella Hadid beğeni yağmuruna tutuluyot. Victoria's Secret modellerinden olan Bella Hadid beyaz plaj kıyafetini tamamladığı beyaz pantolonu ile poz verdi. Bella hadid'in en çok tercih ettiği renk olan beyaz şıklığı sosyal medyada kısa sürede en çok beğenilenler arasına girdi. İşte güzelliğiyle göz dolduran ünlü modelBella Hadid'in tatil fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:28Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:34