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bir anneyi daha evladına kavuşturdu

bir anneyi daha evladına kavuşturdu 19 yaşındaki genç anne 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 10.12.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 20:43
Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu

ATV ekranlarında yayınlanan 'da programında duygusal anlar yaşandı. isimli 19 yaşındaki genç kadın 3 hafta önce eşi Yunus Ş. ve ailesi tarafından kapı dışarı atılarak bebeği kendisinin elinden zorla alınmıştı. Esra Erol'da program avukatları vasıtasıyla 11 aylık bebeğin velayetinin anneye verilmesi amacıyla harekete geçildi. Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile velayet Burcu Şahin'e verildi. Esra Erol'da ekibi dün gece saatlerinde kolluk kuvvetleri ile birlikte Burcu Şahin'in eşi Yunus Ş.'nin yaşadığı eve giderek bebeği teslim aldı.

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Esra Erol bir anneyi daha evladına kavuşturdu
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