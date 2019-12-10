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İngiliz turıstlere Tatlıses’i sordu

Giriş Tarihi: 10.12.2019
İngiliz turıstlere Tatlıses’i sordu
İbrahım Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Fethiye'deki Buzz Bar Downtown'da sevenleriyle buluştu. İki saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sorup ardından "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu. Çıtak, sonra babasının 'Haydi Söyle' parçasını söyledi. Bu arada geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını söyleyen Dilan Çıtak- Levent Dörter çifti, Fethiye'de aşklarının bitmediğini dile getirdi. Fethiye'den yazlık almayı düşünen çift, arkadaşlarıyla çevreyi gezdi.
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İngiliz turıstlere Tatlıses’i sordu
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