İyilik hareketine ünlü isimlerden destek

BUGÜN NELER OLDU

İyilik paylaştıkça büyüsün, gençler projeleri ile dünyayı güzelleştirsin söylemiyle yola çıkan Akasya, yeni yıl süslemelerine yapılacak harcamanın tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlıyor. Proje kapsamında gazeteci Ayşe Arman ile komedyen Kaan Sekban'ın katılımıyla bir iyilik söyleşisi gerçekleşti. Söyleşinin ardından Ayşe Arman'ın kendi el emeği ile tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan Sakajewa kolyeleri de Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek olması adına satıldı. Ardından Akasya'da yer alan yılbaşı ağacının ışıkları, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve Toplum Gönüllüsü gençlerin el birliği ile yakıldı.