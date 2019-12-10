Melisa Şenolsun bu kez de küvet pozlarıyla gündemde! Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a benzerliğiyle olay olan, konuyla alakalı "Hülya Avşar'a benzetilmek benim için onur. Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden bahsedilse" açıklaması yapan Melisa Şenolsun, bu kez de küvette verdiği pozlar ile magazin gündeminde adından bahsettirdi. Şenolsun'un fotoğrafları, başta takipçileri olmak üzere herkesten tam not aldı.

Kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'a benzetilen Şenolsun, son olarak Netflix platformundan yayınlanacak Atiye dizisinde rol aldı. Son dönemde ödül töreninde giydiği kıyafetten Hülya Avşar ile benzerliğine kadar pek çok konuyla magazin gündemine gelen Melisa Şenolsun'un takipçilerinden tam not alan fotoğrafları…