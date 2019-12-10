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’in hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcıya nazar değdi!

Kenan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı , yeni taşındığı evde talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkıcı Merve Özbey yeni evinin merdivenlerinden düştü. Sağ ayak parmaklarında riskli 2 kırık oluşan Merve Özbey, ameliyat olacak. Merve Özbey, Kenan Koçak ile geçen pazar akşam nişanlandı. Nişanı evinde yapan Özbey, Instagram’dan fotoğraflar paylaştı. Kenan Koçak, aile arasında düzenlenen nişan törenine mehter takımı ile geldi. Ünlü çift, 19 Ocak 2020'de ise nikah masasına oturacak.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 14:44
Merve Özbey’in hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcıya nazar değdi!

Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan , uzun süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile geçtiğimiz pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanla alakalı her detayı paylaşan ve düğün tarihi yakın olan şarkıcı, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

AMELİYATA ALINACAK
Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.

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Merve Özbey’in hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcıya nazar değdi!
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