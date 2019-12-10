Merve Özbey’in hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcıya nazar değdi!

Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Merve Özbey, uzun süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile geçtiğimiz pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanla alakalı her detayı paylaşan ve düğün tarihi yakın olan şarkıcı, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

AMELİYATA ALINACAK

Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.