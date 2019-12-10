Prof. Dr. Celal Şengör'ün "En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir." sözlerine tepkiler büyüyor!

Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla sohbet eden Prof. Dr. Celal Şengör, "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna "Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir" diyerek yanıt vermiş. Ve şöyle devam etmiş: "Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır."

Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler