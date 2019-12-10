Haberler > Günaydın Haberleri > Prof. Dr. Celal Şengör'ün "En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir." sözlerine tepkiler büyüyor!

Prof. Dr. 'ün "En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir." sözlerine tepkiler büyüyor!

'da bir öğrenci grubuyla sohbet eden Prof. Dr. , "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna verdiği cevapla büyük tepki topladı. Uzmanlık alanı jeoloji olan ve depremi ile yaptığı açıklamalarla popülerlik yakalayan 'ün sarf ettiği sözler akıl alır türden değil. Daha önce hakkında da hakaretler savuran Şengör, tepkiler üzerine yaptığının bir olduğunu söyleyip özür dilemişti. yazarı , köşesine taşıdığı skandal sözlere karşılık Prof. Dr. Celal Şengör'e "Bu da mı sosyal deney hocam?" diye sordu...

MEVLÜT TEZEL Günaydın
Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:07
Prof. Dr. Celal Şengör'ün En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir. sözlerine tepkiler büyüyor!

'da bir öğrenci grubuyla sohbet eden Prof. Dr. , "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna "Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir" diyerek yanıt vermiş. Ve şöyle devam etmiş: "Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır."

Celal Şengör'den Osmanlı'ya ve Müslüman Türklere hakaret dolu sözler

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Celal Şengör'ün "En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir." sözlerine tepkiler büyüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN