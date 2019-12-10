‘Ruhum kirlendiği için müziğe sekiz yıl ara verdim’

BUGÜN NELER OLDU

Popun sevilen ismi Metin Arolat, önceki gün sahneye çıktığı Nispet'te bir sürprize hazırlandığını söyledi. Arolat, yakında pop-rock tarzında bir şarkıyla sevenlerini şaşırtacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Ruhum şu sıralar rock şarkıları daha çok seviyor. Hiçbir zaman piyasa şarkıları yapmadım. Hep kaliteli işler yapmaya çalıştım" dedi. Bir dönem müzik sektörüne ara veren sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci albümüm sonrası sekiz yıl müziği bıraktım. Kendimi kirlenmiş hissettim. Başkalarında eleştirdiğim şeyleri yapmaya başladığımı fark ettim."