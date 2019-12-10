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: kepenk indirdi! Şeyma Subaşı kafesi Healthyish’i kapatıyor mu?

’nın Bebek’teki kafesi Healthyish hakkındaki haberleri gündemde yer edindi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ’yla birlikte açtığı kafenin son zamanlarda iş yapmadığı öğrenildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Şeyma Subaşı Youtube kanalından kafesi Healthyish hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomeni Subaşı son videosundaki açıklamasında "Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı." şeklinde konuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:25
Son dakika: Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Şeyma Subaşı kafesi Healthyish’i kapatıyor mu?

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healthyish hakkındaki gelişmeler magazin gündeminde yer edindi. Bebek'in göbeğinde yer alan mekanın son zamanlarda müşterisinin az olması kapanacağı iddialarını doğrular nitelikteydi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde kafesine gelen hacizle magazin gündemine bomba gibi düşen Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı. Şeyma Subaşı Youtube kanalından Bebek'teki Healthyish kafesi hakkında net bir açıklama yaptı. Peki Şeyma Subaşı kafesi Healthyish'i kapatıyor mu? İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

"BENİM ENERJİMLE ONLAR BİLE YÜKSELİYORLARDI."

"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."

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Son dakika: Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Şeyma Subaşı kafesi Healthyish’i kapatıyor mu?
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