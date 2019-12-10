Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi!

GÜNAYDIN'ın duyurduğu, sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz Aslan'ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi

İNKAR ETMİŞTİ AMA...

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. GÜNAYDIN; boşanmanın sebebinin, Mermerci'nin Murat Aslan ile yaşadığı yasak aşk olduğunu yazdı. Mermerci, bu ilişkiyi yalanlasa da, boşanır boşanmaz soluğu Aslan'ın yanında aldı.