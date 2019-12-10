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Sosyetik güzel ile ’ın yasak aşkı tescillendi!

ile ’ın yasak aşkını ilk duyuran GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt olmuştu. Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın’dan boşanır boşanmaz Aslan’ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi. Mermerci, uğruna ikizlerinin babası Cem Aydın'dan boşandığı Murat Aslan ile cuma gecesi özel bir partide buluştu. Levent'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince güvenliklerden yardım istedi. Görüntü alınmaması için talimat verdiler. İkilinin buluşması, GÜNAYDIN'ın yasak aşk haberini tescillemiş oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 10.12.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 08:32
Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi!

GÜNAYDIN'ın duyurduğu, sosyetenin ünlü ismi ile 'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz Aslan'ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi

İNKAR ETMİŞTİ AMA...

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. GÜNAYDIN; boşanmanın sebebinin, Mermerci'nin Murat Aslan ile yaşadığı yasak aşk olduğunu yazdı. Mermerci, bu ilişkiyi yalanlasa da, boşanır boşanmaz soluğu Aslan'ın yanında aldı.

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Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi!
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