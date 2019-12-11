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ile barıştılar mı? Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı affetme şartı ne?

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ve 'ın ayrılıkları da şok etkisi yaratmıştı. Günlerce konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılık haberlerinin sonucunda taraflar konu hakkında pek konuşmamışlardı. Neler Oluyor Hayatta? programında bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddia edildi. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz2ı bir şartla affettiği de iddialar arasında. İşte Defne Samyeli'nin barışmak için öne sürdüğü ...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:57
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz barıştılar mı? Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı affetme şartı ne?

1.5 ay önce ilişkilerini sonlandıran ve 'nin yeniden barıştığı iddia edildi.

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Defne Samyeli ile Cem Yılmaz barıştılar mı? Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı affetme şartı ne?
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