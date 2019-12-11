Defne Samyeli ile Cem Yılmaz barıştılar mı? Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ı affetme şartı ne?

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılıkları da şok etkisi yaratmıştı. Günlerce konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılık haberlerinin sonucunda taraflar konu hakkında pek konuşmamışlardı. Neler Oluyor Hayatta? programında bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın barıştığı iddia edildi. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığa daha fazla dayanamadığı ve Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz2ı bir şartla affettiği de iddialar arasında. İşte Defne Samyeli'nin barışmak için öne sürdüğü şart...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:54Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:57