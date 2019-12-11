Dönem filmleri gençlere millet olma bilinci aşılıyor

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ATV dizisi 'Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 17 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Akıncılar'ın hikayesini anlatan filmin ana sponsoru Birevim oldu. Bozdağ, "Filmimiz dünya standartlarında bir dönem filmi oldu. Tarihimizi anlatmalıyız. Biz anlatamazsak başkaları farklı anlatmaya başlıyor" derken, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi şöyle konuştu: "Hazinemiz olan tarihimizi anlatan başarılı yapımlar, gençlerimize millet olma bilincinin aşılanması açısından oldukça önemli."