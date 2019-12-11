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: Hafızamı sildirdim

Kızı Arya’nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren , adlı teknikle hafızasını sildirdi. Hindistan, “Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum” dedi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Ceren Hindistan: Hafızamı sildirdim

ÜZÜLMEMEK İÇİN...
Ünlüler dünyasında yeni trend, hafıza sildirmek... Sıkıntılarını ve kötü anılarını unutmak isteyenler, hafıza silme yöntemine başvuruyor. Oyuncu Ceren Hindistan da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.

'TAVSİYE ETMİYORUM'
Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."

HOLLYWOOD KLASİĞİ
Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.

Hafıza silme yönteminden, İrem Derici ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin'in de faydalanmak istediği konuşuluyor.

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Ceren Hindistan: Hafızamı sildirdim
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