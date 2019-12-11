Hande Yener: Yenilik olmayınca pop müzik bitti

Yaklaşan 2020 yılında 20'nci yıl albümü çıkarmaya hazırlanan Hande Yener, sevgilisi Misha ile birlikte City's alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Kendisinden yaşça genç sevgilisiyle araç bekleyen Yener, pop müzik üzerine gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.



Başarılı popçu, şöyle konuştu: "Pop müzik şarkıcıları tarzlarını yenilemedikleri ve üretmedikleri için pop müziğin bittiğini düşünüyorum, güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan, onlar pop müziğini yendi." Yeni albümünün pop müziğe hayat vereceğini belirten Yener, "Müzik dünyası karıştı, rap müzik popu yendi ama ortada dinlenecek çok iyi birşey yok. O yüzden benim albümüm, kendim ve müzik dünyası için çok önemli.







Pop müzikte yeni bir atılım olacak" diye konuştu. Pop müzik yapanları eleştiren şarkıcı, şöyle devam etti: "Yeni bir tarz yapın, kendinizi geliştirin. Gördüğünüz gibi yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitmiş görünüyor. Ben her zaman üretiyorum ve yeni bir şey yapıyorum." Ülkemizdeki müzik kalitesinin iyi olmadığını belirten Yener, tepkisini dile getirdi: "Müzik kalitesiyle ilgili her zaman isyan ediyordum, müzik yok, arayış yok. 130 tempo üzerine değişen sözler ve bol bol ekstraya giden tipler, artık gidemiyor. O tarz bittiği için mutluyum, müziği kanatanlar artık kanatamayacaklar" dedi.

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