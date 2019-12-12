20. yıl heyecanını basın ile paylaşan Emre Altuğ'dan 'örnek çift' düzeltmesi!

16 Aralık'ta TİM'de gerçekleşecek muhteşem organizasyonla 20. sanat yılını kutlayacak olan başarılı sanatçı Emre Altuğ, etkinlik öncesinde katıldığı bir televizyon programının çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BANA TÜRKÜLERİ SEVDİREN OLGUN ŞİMŞEK...

Son derece heyecanlı olduğunun ve zaman yaklaştıkça heyecanının daha da arttığının altını çizen başarılı sanatçı, ''İbreti alemin üzerinden dolu dolu yirmi yıl geçmiş. Geriye dönüp baktığımda bir sürü duygu bıraktığımı görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yirminci yıla ellinci yıl gibi hazırlandık. O gece geçip giden yirmi yılı anlatırken bazı anlara benle birlikte eşlik edecek isimlerde olacak. Bana türküleri sevdiren sevgili sınıf arkadaşım Olgun Şimşek, hayatımında yeri çok ayrı olan Levent Yüksel, yine bir başka sınıf arkadaşım, Türkiye'nin en önemli operacılarından ve tenorlarından biri olan Efe Kışlalı, ellinci sanat yılında aynı sahneyi paylaştığım Selami Şahin'' dedikten sonra ayrıca bir parantez açarak hayranlarına müjdeyi verdi.